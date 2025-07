Offres exclusives, Grande Tombola… L’été gagnant des MCM avec BANK OF AFRICA

Fidèle à son positionnement historique de banque proche des Marocains Citoyens du Monde –MCM-, BANK OF AFRICA déploie à l’occasion de la saison estivale 2025 un dispositif d’accueil exceptionnel, axé sur la proximité et l’accompagnement personnalisé, avec une offre bancaire pensée pour répondre aux attentes spécifiques de chacun.

Pour l’occasion, la banque met en place un dispositif de proximité visant à accompagner les MCM durant leur voyage partant de leur pays de résidence, sur les traversées aller/retour et durant leur séjour au Maroc.

Présente sur l’ensemble du territoire national, dans les ports, les aéroports et les lieux à fort trafic, BANK OF AFRICA accompagne les MCM à travers des espaces d’accueil, des animations dédiées et une équipe mobilisée pour leur offrir un service personnalisé et leur présenter une offre de produits et

services technologiques, des mécanismes d’appui au financement à forte valeur ajoutée et une série

d’actions de proximité visant à renforcer les liens.

Des services technologiques à haute valeur ajoutée :

– «Agence Directe» pour ouvrir son compte chez BANK OF AFRICA à distance et 24/7, via ordinateur,

tablette ou Smartphone. Cette plateforme offre également la possibilité de discuter à tout moment avec un conseiller via le Chat ou le téléphone.

– L’application «BMCE Direct» complète les services de l’agence directe en offrant des fonctionnalités

pour gérer les comptes en ligne et effectuer des transactions bancaires.

– L’application « Daba Transfer » pour transférer gratuitement l’argent vers le Maroc et en quelques clics, sans se déplacer.

– Le Centre de Relation Clientèle « Ligne Directe » assiste les clients dans leur utilisation des services

technologiques. Des conseillers CRC dédiés sont joignables par tous les canaux pour répondre, en 7

langues, aux différentes requêtes des clients et voire même effectuer des simulations et des souscriptions de produits.

Des produits sur mesure, des offres promotionnelles et un large réseau au Maroc et à l’Etranger :

– «Pack First» gratuit pendant 12 mois et offrant plusieurs services et prestations haut de gamme

– « Frais d’enregistrement offert » pour toute acquisition immobilière

– « Gratuité » sur les cartes bancaires, les packages et les frais de dossier de crédit immo

– « Grande Tombola » : Moment fort de ce dispositif, la banque lance une Grande Tombola qui permettra à 100 Marocains du Monde de gagner des billets d’avion aller-retour pour assister aux

matchs des Lions de l’Atlas au Maroc en décembre prochain.

– « Cash back » attractifs sur les paiements en devises

– Un « Taux de change » très compétitif avec une exonération de la commission pour toutes les opérations de change versées sur le compte en été.

– «Assistance Salama», une formule d’assistance complète qui garantit à toute la famille une prise en

charge dans le monde entier 24/7 avec une réduction de 20% sur la prime de l’offre d’assistance,

médicale, technique, juridique et même en cas de décès

– Le crédit immobilier avec les offres « Damane Assakane » et « Salaf Dari » pour bénéficier de formules de financement sur mesure à taux préférentiel sans frais de dossier ni frais d’expertise.

– Un réseau étendu au Maroc et à l’international ainsi qu’une filiale dédiée aux MCM en Europe « BOA

EuroServices ».

Des actions de proximité pour renforcer les liens :

– Présence systématique de la banque et ses équipes dans les salons de l’immobilier et toutes les

manifestations de la communauté marocaine en Europe, au Moyen Orient et au Canada.

– « BANK OF AFRICA IMMO Road Show » : Organisation d’une tournée estivale dans plus de 18 villes

(Tanger, Fnideq, Medieq, Martil, Tétouan, Al Hoceima, Nador, Saidia, Berkane, Oujda, Meknès,

Mohammadia, Casablanca, Béni Mellal, Khouribga, El Jadida, Agadir, Taghazout … ) pour rapprocher

l’offre exceptionnelle de la banque des marocains du monde désirant acquérir des biens immobiliers au Maroc.

– « MCM Music Show » : organisation de soirées musicales familiales exclusivement dédiées aux MCM et adaptées aux spécificités de chaque région.

– « Oulad Leblad de Radio Aswat» : Déplacement du studio de l’émission quotidienne de divertissement, talkshows et musique pour apporter joie et bonne humeur aux familles pendant la durée de leur traversée sur les bateaux AML.

– « Café du Matin de MedRadio » : Organisation d’un jeu interactif sur la culture marocaine en offrant des cadeaux aux auditeurs de la diaspora.

– Accueil des MCM au niveau des ports, aéroports et aires de repos au Maroc et en Espagne.

Des outils d’accompagnement des MCM investisseurs :

– Renforcement continu de l’engagement de BANK OF AFRICA pour promouvoir l’investissement des MRE dans leur pays d’origine et pour accompagner les porteurs de projets

– Organisation d’une série de séminaires dans plusieurs régions au Maroc animés par des experts et des représentants des différents organismes régionaux et de la banque pour présenter aux MCM les

opportunités d’investissement dans chaque région ainsi que les mécanismes d’appui et d’accompagnement mis à leur disposition.

– En marge des séminaires d’Investissement, des rencontres BtoB sont organisées au profit des MCM pour développer des opportunités d’affaires et des partenariats.

– Prolongement de ce cycle de rencontres durant toute l’année au niveau des pays de résidence à

travers un partenariat exclusif avec la Fondation Trophées Marocains du Monde.

– Des solutions de financement adossées au fonds MDM Invest bénéficiant de la subvention étatique.

– Animation et diffusion en direct des séminaires sur les ondes de MFM, dans le cadre de l’émission radio interactive « Al Moukawil » avec la présence de différents experts métiers pour répondre instantanément aux interventions et aux appels des porteurs de projets.

Acteur bancaire majeur au service de la diaspora, la banque consolide son rôle de facilitateur et de

partenaire de confiance pour ses ressortissants à l’international à travers ce dispositif ambitieux et

résolument tourné vers l’humain.

Avec BANK OF AFRICA, dima Kayn L’hal

