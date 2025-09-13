Fès : un suspect arrêté, un autre recherché après une rixe filmée et diffusée en ligne

La préfecture de police de Fès a réagi à une vidéo diffusée vendredi 12 septembre sur les réseaux sociaux, montrant deux individus en possession d’armes blanches dans des circonstances constituant une menace pour les personnes et les biens.

Les enquêtes et investigations menées à la lumière de cette vidéo ont révélé qu’il s’agissait en réalité d’une affaire pénale déjà traitée par les services de police de Fès le 31 août dernier. Les recherches effectuées dans ce cadre avaient permis d’identifier le suspect et de l’interpeller immédiatement.

Selon les éléments de l’enquête, l’enregistrement de cette vidéo est lié à l’évolution d’un différend entre trois personnes, qui a dégénéré en violences impliquant l’usage d’armes blanches.

Le suspect interpellé, un mineur âgé de 16 ans, a été placé sous contrôle judiciaire à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, avant d’être déféré devant la justice à l’issue des investigations. Les recherches se poursuivent afin d’arrêter le second mis en cause dans cette affaire.