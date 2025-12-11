Fès: les victimes de l’effondrement ont été inhumées mercredi soir

Les victimes de l’effondrement de deux immeubles à Fès, une tragédie qui a coûté la vie à 22 personnes, ont été inhumées mercredi soir au cimetière Wislane.

Selon les informations recueillies par Le Site info, les obsèques se sont déroulées dans une atmosphère empreinte de tristesse et de douleur, alors que les familles des défunts tentaient de faire face à cette épreuve particulièrement éprouvante.

De nombreux Fassis se sont rendus au cimetière pour exprimer leur solidarité et accompagner les proches dans ce moment de deuil. Tous ont tenu à partager la peine des familles touchées par cette catastrophe qui a profondément marqué la ville de Fès.

Pour rappel, une enquête a été ouverte par la police judiciaire, sous la supervision du parquet, pour déterminer les causes et les circonstances de l’effondrement, mardi soir, de deux immeubles contigus au quartier Al Massira dans la zone Bensouda à Fès, a annoncé le procureur du Roi près le tribunal de première instance de la ville.

L’un des deux édifices était vide de ses habitants au moment de l’effondrement, vers 23h20, alors que l’autre immeuble accueillait un baptême, a indiqué le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Fès dans un communiqué.

Selon un bilan provisoire, le drame a fait 22 morts, dont des enfants et des femmes, et 16 blessés à des degrés divers, a fait savoir la même source.

Par conséquent, une enquête a été ouverte par la police judiciaire, sous la supervision du parquet, pour déterminer les causes de cet incident et en élucider les circonstances, conclut le communiqué.

H.M.