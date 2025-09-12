WAC ou Raja, Paris ou Casablanca… Gad Elmaleh se livre dans un entretien décalé (VIDEO)

De retour au Maroc pour son nouveau spectacle intitulé « Lui-même », Gad Elmaleh a accepté de se prêter au jeu pour un entretien décalé pour Le Site info.

Dans cet échange spontané, l’humoriste franco-marocain s’est livré avec humour et sincérité à une série de questions rapides qui en disent long sur sa personnalité et ses préférences. Thé ou café ? Casablanca ou Paris ? One man show ou cinéma ? Gad ne se dérobe devant aucune alternative, oscillant entre ses racines marocaines et sa carrière internationale.

L’entretien prend aussi une tournure plus intime lorsque l’artiste évoque sa principale qualité sur scène, la personnalité qui l’inspire le plus, ou encore le pays dont le public l’a le plus surpris. Et bien sûr, impossible de passer à côté des clins d’œil au football, avec un choix assumé entre le PSG et le Barça, mais aussi entre les deux géants de Casablanca : le Wydad et le Raja.

Un moment drôle, vif et chaleureux, à l’image de Gad Elmaleh, qui confirme une fois de plus son attachement profond au Maroc et à son public.

A noter que trois représentations exceptionnelles sont prévues les 25, 26 et 27 septembre au Complexe Mohammed V.