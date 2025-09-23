Casablanca: le match du WAC reporte le spectacle de Gad Elmaleh (PHOTO)

Prévu initialement le dimanche 28 septembre au complexe Mohammed V de Casablanca, le spectacle de Gad Elmaleh est reporté au lendemain, le lundi 29 septembre 2025 à 20 heures. «Les spectacles prévus les 25, 26 et 27 septembre restent inchangés», annoncent les organisateurs.

Ce report, précise-t-on, a été décidé en raison du match du Wydad de Casablanca qui se tiendra le dimanche au complexe Mohammed V et a pour but «de garantir la bonne tenue, tant au niveau de l’organisation que de la sécurité des deux événements ».

Et d’ajouter : «La production tient à assurer que les billets pour le spectacle du dimanche seront valables pour le nouveau rendez-vous du lundi 29 septembre à 20 heures. Les spectateurs qui ne pourront se rendre disponibles pour cette nouvelle date seront intégralement remboursés».

«Gad Elmaleh et l’ensemble de l’équipe de production s’excusent pleinement de la gêne occasionnée par ce report indépendant de leur volonté, mais se réjouissent s’offrir au public quatre soirées placées sous le signe du rire», concluent les organisateurs.

