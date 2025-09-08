Gad Elmaleh : « la Marocanité est un trésor » (VIDEO)

L’humoriste est de retour dans sa ville natale, Casablanca, où il a rencontré la presse afin de présenter son nouveau spectacle intitulé « Lui-même ». Trois représentations exceptionnelles sont prévues les 25, 26 et 27 septembre au Complexe Mohammed V. Entretien.

Gad Elmaleh a répondu aux questions de Le Site info avec humour et générosité, rappelant combien se produire au Maroc a pour lui une résonance particulière. « Quand je joue un peu partout dans le monde, j’essaie toujours d’adapter mes sketchs aux endroits où je suis. Casablanca, c’est ma ville, et il y a une grosse attente. Jouer à domicile n’est pas si facile: il y a beaucoup d’affect, c’est comme jouer devant la famille. Il y a beaucoup d’amour, mais aussi beaucoup d’exigence. Le trac est Marocain, il est typique de Casablanca… c’est la peur de décevoir…ce trac est dans l’affect. Ce n’est pas de la peur… » Gad Elmaleh a également parlé des personnages de son premier sketch « Décalage ». « J’y pense de plus en plus…pourquoi ne pas les faire revenir un jour ? »

Son spectacle, explique-t-il, est largement autobiographique, une manière de se raconter avec sincérité et humour. « C’est un spectacle intime qui parle de mon intimité…une opportunité incroyable pour parler de mes origines…ce n’est pas une réinvention du show, mais je peux aller plus loin grâce à ma Marocanité… »

Ce retour sur scène au Maroc s’annonce ainsi comme un événement culturel majeur, attendu avec impatience par ses fans. Gad Elmaleh promet un spectacle sincère, généreux et fidèle à son style, mêlant observations du quotidien, anecdotes personnelles et clins d’œil à ses créations passées.