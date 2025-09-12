Anxiété scolaire: l’ONDE lance une campagne nationale (VIDEO)

L’Observatoire National des Droits de l’Enfant (ONDE) lance, à partir de ce vendredi 12 septembre 2025, une campagne digitale nationale sur l’anxiété scolaire. Une initiative qui vient à point nommé, au moment où plus de 8,27 millions d’élèves ont rejoint les bancs de l’école, parfois avec beaucoup d’inquiétude et d’appréhension.

Cette initiative s’inscrit dans la dynamique nationale impulsée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, qui place les droits des enfants au cœur des priorités du du Maroc. Elle traduit également l’engagement constant de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem, Présidente de l’ONDE, qui œuvre depuis près de 30 ans pour promouvoir la protection et l’épanouissement des enfants.

Cette campagne entend sensibiliser les élèves, les parents ainsi que les enseignants à l’importance de détecter, comprendre et accompagner les enfants affectés par l’anxiété scolaire.

La campagne, déployée dans un premier temps sur les réseaux sociaux et plateformes digitales, comprend une série de supports dont une capsule vidéo pédagogique expliquant les causes, symptômes et les effets de l’anxiété scolaire.

La capsule met également en avant une panoplie de conseils pratiques permettant aux élèves, aux parents et aux enseignants d’aider les enfants à surmonter leur anxiété. Elle comprend également des témoignages dans lesquels des jeunes rendent visibles leurs vécus et appellent les parents et le milieu scolaire à mieux identifier l’anxiété scolaire et à y répondre rapidement.

Cette initiative reflète l’engagement de l’ONDE à placer le bien-être de chaque enfant au cœur de ses priorités. Elle s’inscrit d’ailleurs dans la continuité des actions engagées par l’ONDE en vue de promouvoir la santé mentale des enfants, garantir leur bien-être à l’école et défendre leur droit à un environnement éducatif sûr, inclusif et épanouissant.

Lien pour visionner la capsule : https://onde.ma/campagne-anxiete-scolaire