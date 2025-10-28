L’ONSSA fait le point sur les rumeurs concernant les tomates marocaines

À la suite des allégations émises par une association française de défense des consommateurs, affirmant que les tomates marocaines exportées vers la France contiendraient des résidus de pesticides contaminés, le Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) a réagi pour clarifier la situation.

L’ONSSA a affirmé appliquer un système rigoureux de sécurité sanitaire, conforme aux normes internationales, précisant que les normes marocaines relatives aux résidus de pesticides sont alignées sur celles du Codex Alimentarius, de l’Union européenne, des États-Unis et du Canada.

L’Office a ajouté que les pesticides autorisés au Maroc font l’objet d’un processus d’approbation scientifique strict, et que les substances actives utilisées sont également autorisées dans l’Union européenne, garantissant ainsi une cohérence totale des exigences sanitaires pour la protection des consommateurs, tant au niveau national qu’à l’export.

L’ONSSA a rappelé qu’il met en œuvre un programme national de surveillance couvrant le marché local, l’importation et l’exportation, reposant sur une méthodologie scientifique incluant des analyses régulières en laboratoire d’échantillons prélevés dans les exploitations agricoles, les marchés de gros et les stations de conditionnement.

Entre 2020 et 2025, l’Office a considérablement renforcé ses contrôles, multipliant par quatre le nombre total d’échantillons analysés pour la détection des résidus de pesticides dans les fruits et légumes, passant de 1 536 en 2020 à plus de 6 635 en 2025. Ces analyses sont effectuées dans les laboratoires de l’ONSSA, dotés de personnels qualifiés et d’équipements technologiques avancés pour la détection des résidus de pesticides.

Par ailleurs, le système d’alerte rapide de l’Union européenne (RASFF) a émis, entre 2020 et 2025, un total de 52 notifications concernant un dépassement des limites autorisées de résidus de pesticides sur des tomates vendues sur le marché européen, dont une seule impliquait des tomates marocaines.

Globalement, 5 502 notifications ont été enregistrées pour les fruits et légumes importés sur le marché européen durant la même période, dont 49 concernaient le Maroc, soit 0,9 % du total, un chiffre qui reflète la fiabilité sanitaire de la production marocaine de tomates.

