Météo Maroc : les prévisions du mercredi 29 octobre 2025

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 29 octobre 2025.

– Pluies par moments et par endroits sur le Nord-Ouest du pays, le Rif, l’Atlas et les plaines atlantiques Nord.

– Temps passagèrement nuageux avec gouttes de pluies sur les côtes Centres et l’Oriental.

– Rafales de vent assez fortes à fortes sur les Hauts plateaux orientaux, les Haut et Moyen Atlas, les côtes Nord et le Rif.

– Températures minimales de l’ordre de 05/11°C sur l’Atlas et le Rif, de 19/25°C sur le Sud des provinces sahariennes et de 12/18°C partout ailleurs.

– Température du jour en baisse sensible.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, agitée à forte sur le Détroit et peu agitée à agitée, devenant agitée à forte le matin au Nord d’Essaouira.