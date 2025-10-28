Météo Maroc : les prévisions du mercredi 29 octobre 2025
Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 29 octobre 2025.
– Pluies par moments et par endroits sur le Nord-Ouest du pays, le Rif, l’Atlas et les plaines atlantiques Nord.
– Temps passagèrement nuageux avec gouttes de pluies sur les côtes Centres et l’Oriental.
– Rafales de vent assez fortes à fortes sur les Hauts plateaux orientaux, les Haut et Moyen Atlas, les côtes Nord et le Rif.
– Températures minimales de l’ordre de 05/11°C sur l’Atlas et le Rif, de 19/25°C sur le Sud des provinces sahariennes et de 12/18°C partout ailleurs.
– Température du jour en baisse sensible.
– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, agitée à forte sur le Détroit et peu agitée à agitée, devenant agitée à forte le matin au Nord d’Essaouira.