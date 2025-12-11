Inondations en Indonésie: les condoléances du Roi Mohammed VI

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au Président de la République d’Indonésie, Prabowo Subianto, suite aux inondations dévastatrices qui ont touché son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime Ses sincères condoléances et Ses profonds sentiments de sympathie à Subianto, aux familles endeuillées et au peuple indonésien suite à cette catastrophe naturelle ayant frappé de vastes étendues de la République d’Indonésie sœur, causant d’importantes pertes humaines et d’énormes dégâts, souhaitant prompt rétablissement aux blessés.

En ces moments difficiles, le Roi assure le Président indonésien de la solidarité et du soutien du Maroc à son pays, implorant le Très-Haut d’aider l’Indonésie à surmonter cette terrible épreuve.

S.L.