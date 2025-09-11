Sofiane Boufal répond aux rumeurs sur le décès de sa mère

Sofiane Boufal a tenu à démentir les rumeurs circulant sur le décès de sa mère, via une story qu’il a publiée. Plusieurs médias avaient repris ces informations, provoquant de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.

« Les rumeurs annonçant le décès de ma mère sont entièrement fausses. Elle se porte bien et nous vous demandons de respecter notre vie privée. Merci de ne pas diffuser de fausses informations », a précisé l’international marocain.