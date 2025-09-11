Maroc 2M franchit le cap des 10 millions d’abonnés sur YouTube Rédaction M11 septembre 2025 - 17:27 Facebook Twitter Linkedin Pinterest Messenger Messenger WhatsApp Telegram La chaîne 2M continue de renforcer sa présence numérique à travers sa plateforme officielle sur YouTube, qui compte désormais plus de 10 millions d’abonnés. Ce chiffre reflète une dynamique croissante d’interactions positives et la confiance accrue que les téléspectateurs accordent à la diversité de ses contenus, qu’il s’agisse d’informations, de programmes culturels et sociaux, de séries, de documentaires ou encore de divertissements. Aujourd’hui, la chaîne 2M sur YouTube constitue une véritable porte d’accès numérique pour les Marocains, aussi bien au pays qu’à l’étranger, et un espace ouvert de partage, de dialogue et d’interaction. Cela lui confère une valeur ajoutée dans l’accomplissement de sa mission de service public et la rapproche davantage de son public. whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp Le beau geste d’Achraf Hakimi envers un enfant zambien (PHOTO) Lire l'article Tags2M abonnés youtube Rédaction M11 septembre 2025 - 17:27 Facebook Twitter Linkedin Pinterest Messenger Messenger WhatsApp Telegram