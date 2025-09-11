Le vaccin «Pneumo 1» est-il est rupture de stock au Maroc ? Un responsable rassure

Plusieurs rumeurs ont circulé récemment selon lesquelles le vaccin «Pneumo 1», destiné aux nouveau-nés, serait en rupture de stock et ne serait plus disponible dans les centres de santé.

A ce propos, un responsable a indiqué à Le Site info que ces allégations sont totalement fausses, précisant que le vaccin en question est disponible dans la plupart des centres de santé du Royaume.

« Il n’y a pas de rupture. Mais parfois, l’équipe médicale ne peut pas administrer ce vaccin aux enfants, car le nombre de bénéficiaires ne dépasse pas dix. Dans ce cas, il est impossible d’ouvrir un flacon tant que ce quota n’est pas atteint», explique notre source.

Et d’ajouter que les enfants concernés reçoivent systématiquement le vaccin dès que le nombre requis est atteint.

Par ailleurs, le pédiatre Moulay Saïd Afif a rappelé que le vaccin Pneumo 1 figure parmi les plus importants pour les nouveau-nés, car il contribue à réduire les complications liées aux maladies respiratoires, notamment la méningite.

N.M.