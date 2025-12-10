Alerte météo: la DGM lance un appel aux Marocains

Houcine Youaabed, le responsable du service communication au sein de la direction générale de la météorologie nationale (DGM), a appelé les citoyens à faire preuve d’une vigilance maximale suite à l’alerte météo annonçant de fortes pluies et des chutes de neige dans plusieurs villes du Maroc.

«Il est impératif d’éviter les déplacements par les routes montagneuses durant les épisodes de chutes de neige, sauf en cas d’extrême nécessité», a-t-il assuré à Le Site info, insistant sur l’importance suivre en continu les bulletins météo et les alertes de vigilance émis par la Direction générale de la météorologie.

Le responsable a également exhorté les conducteurs à redoubler de prudence en raison des risques de glissade et du manque de visibilité, tout en évitant de s’approcher des oueds pendant les précipitations. Il a enfin recommandé de veiller à disposer de moyens de chauffage adéquats dans les zones froides.

Pour rappel, des averses parfois orageuses et des chutes de neige sont attendues mercredi dans plusieurs provinces du Royaume, indique la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, des averses parfois orageuses (20-30 mm) sont attendues, mercredi de 10h00 à 21h00, dans les provinces d’Essaouira, El Jadida, Sidi Bennour, Safi et Agadir-Ida-Ou-Tanane, précise la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance « orange ».

Par ailleurs, des chutes de neige à partir de 1.900 m (10-20 cm) sont prévues mercredi entre 10h00 et 23h00 dans les provinces de Taroudant, Boulemane, Midelt, Tinghir, Al Haouz, Azilal et Ouarzazte, ajoute la même source.

O.Z. (avec N.M.)