Météo Maroc : temps assez chaud ce jeudi 11 septembre 2025

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)10 septembre 2025 - 23:00
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 11 septembre 2025.

– Temps assez chaud sur le Sud-Est et l’extrême Sud du pays.

– Nuages bas matinaux et nocturnes près des côtes Atlantiques avec des formations brumeuses ou bruine par endroits.

– Rafales de vent assez fortes sur les côtes Centres et Sud.

– Température du jour en hausse en général.

– Mer belle à peu agitée en méditerranée et sur le détroit, agitée à forte entre Safi et Tarfaya et peu agitée à agitée ailleurs.


