Marché Melilia à Oujda : les commerçants déplorent un recul des ventes (VIDEO)

Des commerçants du marché Melilia, à Oujda, ont fait état d’une baisse de la demande sur divers produits et marchandises, et ce malgré la période estivale et le retour des Marocains résidant à l’étranger.

Dans des déclarations à le Site Info, les commerçants ont souligné qu’ils ont constaté un recul significatif de l’affluence et des ventes au cours des dernières semaines.

Idriss Benhamou, vice-président de l’Association des commerçants du marché Melilia à Oujda, a indiqué que, contrairement aux attentes, l’activité commerciale a enregistré un ralentissement malgré les vacances d’été.

Il a ajouté que l’économie de la ville connaît habituellement une certaine dynamique durant cette période, mais que cette année la tendance a été inversée en raison de plusieurs facteurs.