Maroc

Marché Melilia à Oujda : les commerçants déplorent un recul des ventes (VIDEO)

Rédaction M10 septembre 2025 - 18:07

Des commerçants du marché Melilia, à Oujda, ont fait état d’une baisse de la demande sur divers produits et marchandises, et ce malgré la période estivale et le retour des Marocains résidant à l’étranger.

Dans des déclarations à le Site Info, les commerçants ont souligné qu’ils ont constaté un recul significatif de l’affluence et des ventes au cours des dernières semaines.

Idriss Benhamou, vice-président de l’Association des commerçants du marché Melilia à Oujda, a indiqué que, contrairement aux attentes, l’activité commerciale a enregistré un ralentissement malgré les vacances d’été.

Il a ajouté que l’économie de la ville connaît habituellement une certaine dynamique durant cette période, mais que cette année la tendance a été inversée en raison de plusieurs facteurs.


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
Le beau geste d’Achraf Hakimi envers un enfant zambien (PHOTO)
Lire l'article









Tags
Rédaction M10 septembre 2025 - 18:07


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page