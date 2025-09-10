Al Haouz: un berger emporté par la crue, les habitants témoignent (VIDEO)

Les habitants de la commune d’Amgdal, dans la province d’Al Haouz, poursuivent toujours les recherches pour retrouver le corps d’un jeune homme emporté par la crue. Celles-ci ont été provoquées par les fortes pluies qui se sont abattues sur la région lundi dernier.

Interrogés par Le Site info, des témoins ont indiqué que la victime, âgée d’une vingtaine d’années, faisait paître son troupeau lorsqu’elle a été surprise par la crue. Ils estiment que le jeune homme aurait été emporté alors qu’il tentait de rassembler ses moutons près d’oued Tazki.

Les recherches se poursuivent ainsi avec la mobilisation des habitants, appuyés par les éléments de la Protection civile, les forces auxiliaires, la Gendarmerie royale et l’ensemble des intervenants, afin de retrouver le corps de la victime.

N.M.