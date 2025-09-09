Deux enfants à l’origine d’un incendie à Casablanca

Un incendie s’est déclaré ce mardi en fin d’après-midi dans une maison du quartier Bourgogne, au centre de Casablanca.

Selon les informations obtenues par Site Info, le feu aurait été provoqué par deux enfants jouant avec un briquet à l’intérieur de leur domicile. L’incendie a d’abord pris dans le salon avant de se propager au reste de la maison.

Les mêmes sources indiquent que l’incident a mobilisé les équipes de la Protection civile, qui se sont rendues sur place pour maîtriser et éteindre les flammes.

Le feu a causé d’importants dégâts matériels, mais, fort heureusement, aucun des habitants n’a été blessé grâce à l’intervention rapide des secours.