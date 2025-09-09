Météo au Maroc: les villes où il a le plus plu ces dernières 24h
Voici les hauteurs de pluie relevées en millimètres par la Direction générale de la météorologie durant les dernières 24 heures:
– Imintanout (Province de Chichaoua): 75 mm
– Demnate (Province d’Azilal): 60mm
– Ahl Tifnoute (Province de Taroudant): 32 mm
– Ain Leuh (Province d’Ifrane) et Boulmane: 22 mm
– Tighli-Imi-N’oulaoune (Province de Ouarzazate): 15 mm
– Zaouiat Cheikh (Province de Béni Mellal): 12 mm
– Amellagou (Province d’Errachidia): 10 mm
– Ait Hani (Province de Tinghir) et M’rirt (Province de Khénifra): 06 mm
– Fam El Hisn (Province de Tata) et Bir Anzarane-Aéroport (Province d’Ouedd Edahab): 05 mm
– Berkine (Province de Guercif) et Jerada: 04 mm
– Debdou (Province de Taourirt), Dakhla, Casablanca et Oukaïmeden: 03 mm
– Oujda et Zag: 02 mm
– Midelt et El Attaouia (Province El Kelaa des Sraghna): 01 mm.
S.L.