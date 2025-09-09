Maroc

Météo au Maroc: les villes où il a le plus plu ces dernières 24h

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)9 septembre 2025 - 17:30
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les hauteurs de pluie relevées en millimètres par la Direction générale de la météorologie durant les dernières 24 heures:

– Imintanout (Province de Chichaoua): 75 mm

– Demnate (Province d’Azilal): 60mm

– Ahl Tifnoute (Province de Taroudant): 32 mm

– Ain Leuh (Province d’Ifrane) et Boulmane: 22 mm

– Tighli-Imi-N’oulaoune (Province de Ouarzazate): 15 mm

– Zaouiat Cheikh (Province de Béni Mellal): 12 mm

– Amellagou (Province d’Errachidia): 10 mm

– Ait Hani (Province de Tinghir) et M’rirt (Province de Khénifra): 06 mm

– Fam El Hisn (Province de Tata) et Bir Anzarane-Aéroport (Province d’Ouedd Edahab): 05 mm

– Berkine (Province de Guercif) et Jerada: 04 mm

– Debdou (Province de Taourirt), Dakhla, Casablanca et Oukaïmeden: 03 mm

– Oujda et Zag: 02 mm

– Midelt et El Attaouia (Province El Kelaa des Sraghna): 01 mm.

