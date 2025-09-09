Al Hoceima confrontée à une invasion de mouches, les habitants s’indignent

Depuis quelques jours, la ville d’Al Hoceima est touchée par une prolifération importante de mouches, ce qui a suscité la colère et l’indignation des habitants.

Contacté par Le Site info, un militant associatif local a assuré que la présence de ces insectes est devenue particulièrement gênante dans les cafés et restaurants d’Al Hoceïma, mais aussi dans les rues et places publiques, rendant difficile de profiter d’un repas ou d’un moment de détente dans des conditions sanitaires acceptables.

De leur côté, les habitants estiment que cette situation est inacceptable, d’autant plus qu’Al Hoceïma est une destination touristique qui attire un nombre important de visiteurs en cette période de l’année.

Notre source souligne que la prolifération de ces mouches serait liée à l’accumulation d’ordures et de déchets dans plusieurs points noirs de la ville, ainsi qu’à la faiblesse des opérations régulières de désinfection et de nettoyage qui devraient être assurées par les services municipaux.

Face à cette situation, les habitants appellent les responsables à intervenir rapidement en lançant des campagnes régulières de pulvérisation d’insecticides et de nettoyage des espaces publics, tout en élaborant un plan global et durable pour gérer ce phénomène, afin de préserver la santé de la population et l’image touristique de la ville.

N.M.