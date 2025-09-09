Intempéries: terrible accident sur l’autoroute de Casablanca

Un terrible accident s’est produit ce mardi sur l’autoroute Mohammedia-Casablanca, ce qui a perturbé la circulation.

Selon une source de Le Site info, un camion transportant des sacs de ciment s’est renversé et a bloqué le trafic routier, précisant que d’importants dégâts matériels ont été enregistrés au niveau du véhicule. Heureusement, l’accident n’a pas fait de victimes.

Alertés, les services de la gendarmerie royale se sont rendus sur les lieux du drame et ont déplacé le camion vers le côté de la route pour fluidifier la circulation, perturbée pendant plusieurs minutes. Une enquête a également été ouverte, sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les circonstances exactes de cette affaire.

A noter que les précipitations enregistrées ce mardi à Casablanca ont causé plusieurs accidents de la route.

N.M.