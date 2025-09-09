Inondations à Al Haouz: plusieurs voitures emportées

La province d’Al Haouz a été touchée par de fortes inondations suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues lundi sur la région.

Sur la Toile, plusieurs vidéos ont circulé, montrant les dégâts provoqués par les eaux qui ont emporté plusieurs voitures dans la commune Amegdal, ce qui a semé la panique parmi les habitants. Plusieurs voix se sont d’ailleurs élevées, appelant les responsables à intervenir au niveau des douars isolés et éviter que des drames ne se produisent.

Les eaux ont en effet coupé plusieurs routes et isolé de nombreuses familles.

Rappelons par ailleurs que des averses orageuses localement fortes avec chutes de grêle et rafales de vent sont prévues, ce mardi, dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ces forets averses orageuses (25-35 mm) avec chutes de grêle et rafales de vent concerneront, mardi de 10h à 14h, les provinces de Fès, Ifrane, El Hajeb, Meknès, Moulay Yacoub, Sefrou, Taza, Taounate et Khemisset, indique la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Ces averses seront enregistrées, de 11h à 19h, dans les provinces de Guercif, Driouch, Figuig, Jerada, Nador, Oujda-Angad, Taourirt, Berkane et Boulemane, précise la même source, ajoutant que le même phénomène touchera, de 15h à 23h, les provinces d’Aousserd et Oued-Ed Dahab.