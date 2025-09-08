De 0 à 10/10, Gad Elmaleh fait son auto-évaluation (VIDEO)

L’humoriste est de retour dans sa ville natale, Casablanca, où il a rencontré la presse afin de présenter son nouveau spectacle intitulé « Lui-même ». Trois représentations exceptionnelles sont prévues les 25, 26 et 27 septembre au Complexe Mohammed V. Entretien.

Lors de cette rencontre, Gad Elmaleh a répondu aux questions des journalistes avec humour et générosité, rappelant combien se produire au Maroc a pour lui une résonance particulière. « Quand je joue un peu partout dans le monde, j’essaie toujours d’adapter mes sketchs aux endroits où je suis. Casablanca, c’est ma ville, et il y a une grosse attente. Jouer à domicile n’est pas si facile : il y a beaucoup d’affect, c’est comme jouer devant la famille. Il y a beaucoup d’amour, mais aussi beaucoup d’exigence ».

Son spectacle, explique-t-il, est largement autobiographique, une manière de se raconter avec sincérité et humour. L’artiste confie également qu’il lui arrive d’avoir envie de renouer avec certains de ses anciens personnages.

Interpellé sur la fameuse phrase qu’il avait lancée à un journaliste — « Je ne suis pas franco-marocain » —, Gad Elmaleh a tenu à clarifier les choses. « Ce n’est pas un calcul de ma part… quelqu’un qui se sent bien doit être capable de dire ça. Je veux juste rétablir une vérité en disant que je ne suis pas franco-marocain. Je pense qu’on peut être marocain dans un environnement différent. Les Marocains restent Marocains, et sont forts pour se fondre dans la culture d’un pays. J’en ai vu dans plusieurs pays. La position d’immigré en France n’est pas forcément synonyme de quelqu’un qui n’a pas réussi en France… Il n’y a pas de catégorie dans l’immigration. Il ne faut rien stigmatiser », a-t-il expliqué avec franchise.

Ce retour sur scène au Maroc s’annonce ainsi comme un événement culturel majeur, attendu avec impatience par ses fans. Gad Elmaleh promet un spectacle sincère, généreux et fidèle à son style, mêlant observations du quotidien, anecdotes personnelles et clins d’œil à ses créations passées.

Dans cet extrait, Gad Elmaleh répond à Hicham Bennani, Directeur de publication du Site info et fait son auto-évaluation. « Gad Elmaleh, quel est votre niveau en tant qu’humoriste ? », « Donnez-vous une note de 0 à 10 ? », « Votre niveau en tant que fils ? », « Que père ? », « Qu’acteur…. « . Un exercice qui a visiblement surpris l’humoriste marocain. Vidéo.