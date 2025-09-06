Météo Maroc : temps assez chaud ce samedi 06 septembre 2025

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 06 septembre 2025.

– Temps assez chaud à localement chaud sur le Sud-Est, les provinces sahariennes, l’Oriental et les plaines à l’Ouest de l’Atlas.

– Nuages bas assez denses avec brume ou brouillard sur les côtes Centre, la Méditerranée et le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

– Nuages instables avec averses par endroits et rafales de vent assez fortes sur l’Atlas, l’Oriental, le Saiss, Rehamna, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès, le Rif, le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes.

– Rafales de vent assez fortes sur les côtes Sud, la région de Tanger et les Hauts plateaux Orientaux, avec chasse-poussières locales.

– Température minimale de l’ordre de 23/29°C sur le Sud-Est, l’Est et l’extrême Sud du pays, le Saiss, l’intérieur du Souss, et les plaines intérieures, de 13/20°C sur les reliefs, le Sud de l’Oriental et les côtes atlantiques, et de 20/23°C partout ailleurs.

– Température maximale du jour en hausse sur le Saiss, les plateaux d’Oulmès, le Nord de l’Oriental, le Sud-Est et les provinces Sud, et en baisse ailleurs.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit et sur le long du littoral atlantique.