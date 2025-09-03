Pharmaciens en colère : une mobilisation nationale annoncée le 9 septembre prochain

La grogne monte dans le secteur pharmaceutique. La Confédération des syndicats des pharmaciens du Maroc a annoncé l’organisation d’une manifestation nationale le mardi 9 septembre 2025 à 12h00 devant le ministère de la Santé à Rabat. L’objectif : dénoncer les menaces qui pèsent sur l’avenir de la profession et alerter sur les risques encourus par les officines.

Selon la Confédération, le nouveau projet de décret sur la fixation des prix des médicaments a accentué la fragilité des pharmacies, en imposant de nouveaux tarifs sans mettre en place de mesures d’accompagnement ni de réformes structurelles. Une situation qui, selon elle, menace directement l’équilibre économique de milliers d’officines et pourrait provoquer des fermetures massives.

Dans son communiqué, l’organisation dénonce également la persistance de lois jugées obsolètes, qui exposent encore les pharmaciens à des poursuites judiciaires pour des pratiques professionnelles courantes. Elle souligne aussi l’absence de volonté politique de réformer l’arsenal juridique afin de l’adapter aux réalités actuelles du secteur.

La Confédération critique par ailleurs l’incapacité du ministère de la Santé à mettre fin aux monopoles, à contrôler la vente illégale de médicaments et à résoudre les pénuries récurrentes qui frappent le marché national depuis plus de quinze ans.

« Cette situation met en danger non seulement l’avenir des pharmacies, mais aussi le droit des citoyens à un accès sûr et régulier aux médicaments », avertit le président de la Confédération, Dr Mohamed Lahbabi.

Pour l’organisation, la manifestation du 9 septembre sera à la fois un acte de défense professionnelle et un signal fort envoyé aux autorités. « La présence massive des pharmaciens sera le témoignage de notre prise de conscience collective et de notre volonté de changement », insiste Dr Lahbabi, appelant la profession à « se mobiliser en première ligne pour sauver les pharmacies et préserver la dignité du métier ».