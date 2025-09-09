Les pharmaciens du Maroc en colère : sit-in de protestation à Rabat (VIDEO)

La Confédération des syndicats des pharmaciens du Maroc (CSPM) a organisé, ce mardi, un sit-in devant le ministère de la Santé et de la Protection sociale à Rabat. Les pharmaciens protestent contre la crise profonde que traverse le secteur de la pharmacie depuis plusieurs années.

Selon la CSPM, le secteur vit dans des conditions précaires, conséquence de « politiques successives marquées par l’abandon et l’indifférence ».

Les pharmaciens pointent la responsabilité du ministère de la Santé et du gouvernement dans la dégradation des officines. Ils dénoncent des mesures improvisées, mal préparées et qui portent atteinte à leur dignité professionnelle.

Parmi leurs principales revendications :

une révision urgente de la méthode de dialogue avec le ministère ;

l’application complète du cahier revendicatif déjà validé, dont un seul point a été exécuté à ce jour ;

des réformes structurelles pour sauver les pharmacies de la faillite.

La Confédération avertit que si le ministère persiste « dans cette méthodologie et cet entêtement injustifié », de nombreuses pharmacies risquent de mettre la clé sous la porte.