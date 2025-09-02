Maroc

Météo Maroc : temps assez chaud ce mardi 2 septembre 2025

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)2 septembre 2025 - 09:09
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour mardi 2 septembre 2025.

– Temps assez chaud sur le Sud-Est, l’Oriental, les plaines à l’Ouest de l’Atlas et l’intérieur des provinces sahariennes.

– Nuages bas assez denses sur les côtes Centre avec brume locale la matinée et la nuit.

– Temps stable avec ciel clair à peu nuageux.

– Température minimale de l’ordre de 20/26°C sur le Sud-Est et l’extrême Sud du pays et de 13/20°C partout ailleurs.

– Température du jour en hausse sur les régions Nord et Centre.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée à agitée entre Cap Spartel et Larache, agitée à forte entre Mehdia et Tarfaya, parfois forte à très forte tôt le matin entre Tafelney et Sidi Ifni, et agitée ailleurs.


