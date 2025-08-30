Maroc

Météo : temps assez chaud ce dimanche 31 août 2025

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)30 août 2025 - 23:20
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 31 août 2025.

– Temps assez chaud sur l’Oriental, les plaines à l’Ouest de l’Atlas, le Sud-Est et l’extrême Sud du pays.

– Nuages bas denses avec bruine ou formations brumeuses près des côtes atlantiques et sur le Nord-Ouest des provinces Sud, la matinée et la nuit.

– Nuages bas persistants sur le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

– Rafales de vent assez fortes sur les côtes Centres, le Sud de l’Oriental et sur les côtes Sud.

– Température minimale de l’ordre de 12/17°C sur l’Atlas et le Rif, de 22/27°C sur le Sud-Est et l’extrême Sud des provinces sahariennes, et de 16/22°C partout ailleurs.

– Température en hausse sur le Sud de l’Oriental, l’extrême Sud-Est et le Nord des provinces sahariennes, et stable ou en légère baisse ailleurs.

– Mer belle à peu agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Safi et Tarfaya, et peu agitée à agitée sur le reste du littoral.


