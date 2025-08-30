Mission française : le calendrier des vacances scolaires 2025/2026

A la Une

Les établissements scolaires de la Mission française au Maroc, placés sous l’égide de l’Ambassade de France et du Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC), ont dévoilé leur calendrier pour l’année scolaire 2025-2026.

Ce calendrier harmonisé s’applique aux écoles, collèges et lycées du réseau, notamment ceux relevant de l’AEFE (Agence pour l’Enseignement Français à l’Étranger) et de l’OSUI (Organisation du Système de l’Université Inter-Académique).

Prérentrée des enseignants : Lundi 1er septembre 2025

Rentrée des élèves : Mardi 2 septembre 2025

Vacances scolaires :

Vacances d’automne : du samedi 18 octobre 2025 après les cours au lundi 3 novembre 2025 au matin

Vacances de Noël : du samedi 20 décembre 2025 après les cours au lundi 5 janvier 2026 au matin

Vacances d’hiver : du samedi 21 février 2026 après les cours au lundi 9 mars 2026 au matin

Vacances de printemps : du samedi 25 avril 2026 après les cours au lundi 11 mai 2026 au matin

Fin des cours (tous niveaux d’enseignement) : Vendredi 3 juillet 2026 après la classe

Remarque : Les enseignants appelés à participer aux jurys des examens restent en poste jusqu’à la date déterminée chaque année par le Conseiller culturel adjoint.

Jours fériés :

Fête du Mouloud / Aïd Al Mawlid* : Vendredi 5 septembre 2025

Toussaint** : Samedi 1er novembre 2025

Marche Verte : Jeudi 6 novembre 2025

Fête de l’Indépendance : Mardi 18 novembre 2025

Manifeste de l’Indépendance : Dimanche 11 janvier 2026

Nouvel An Amazigh : Mercredi 14 janvier 2026

Aïd El Fitr / Aïd El Serghir* : Vers le vendredi 20 mars et le samedi 21 mars 2026

Fête du Travail** : Vendredi 1er mai 2026

Lundi de Pâques : Reporté à la journée du lundi 25 mai ou à celle du vendredi 29 mai 2026 selon la date de l’Aïd El Kebir

Aïd El Kebir / Aïd El Adha* : Vers le mardi 26 mai et le mercredi 27 mai 2026

1er Moharrem* : Vers le mardi 16 juin et le mercredi 17 juin 2026

* Jour férié mobile à confirmer

** Inclus dans les congés scolaires