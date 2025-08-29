Maroc
Rapport : hausse de 40 % du nombre de riches au Maroc entre 2015 et 2025

Rédaction M29 août 2025 - 13:37

Le rapport Africa Wealth Report 2024, publié par Henley & Partners en partenariat avec New World Wealth, révèle une hausse du nombre de personnes fortunées au Maroc entre 2015 et 2025, avec une progression de 40 %.

Selon ce rapport consulté par Le Site info, le Maroc compte désormais 7 500 millionnaires, chacun disposant d’une richesse nette supérieure à un million de dollars américains.

Le document fait également état de 35 individus dont la fortune dépasse 100 millions de dollars, ainsi que de 4 milliardaires, positionnant ainsi le Royaume à la 3e place parmi les cinq pays les plus riches d’Afrique, derrière l’Afrique du Sud et l’Égypte.

Toujours d’après la même source, le Maroc représente aujourd’hui 6 % de l’ensemble des grandes fortunes du continent, la majorité étant concentrée à Casablanca.

La capitale économique abrite en effet 2 900 millionnaires, 11 centi-millionnaires et un milliardaire. Elle se classe ainsi au 9e rang des dix villes africaines les plus riches en termes de patrimoine privé, enregistrant une croissance de 26 % du nombre de personnes fortunées sur la période couverte par le rapport.


