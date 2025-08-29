Tourisme : le Maroc frôle les 12 millions de visiteurs à fin juillet 2025

Par LeSiteinfo avec MAP

Le secteur du tourisme, après une amélioration de sa valeur ajoutée de 9,7% au premier trimestre 2025, au lieu d’une hausse de 3,2% un an auparavant, a poursuivi son élan au cours des mois suivants, relève la Direction des études et des prévisions financières (DEPF).

La destination « Maroc » a, en effet, confirmé son attractivité au terme des sept premiers mois de 2025 avec l’accueil de 11,6 millions de visiteurs, en consolidation de 16%, après une hausse de 15,4% un an plutôt, indique la DEPF dans sa récente note de conjoncture.

Cette progression est due à la croissance soutenue des arrivées touristiques tout au long de l’année 2025, dont celles enregistrées en juillet dernier qui ont atteint 2,7 millions visiteurs. Ces arrivées, en juillet 2025, comprennent 1,8 million de marocains résidant à l’étranger.

Concernant les nuitées réalisées dans les établissements d’hébergement classés, elles se sont raffermies de 13% à fin juin 2025, après une hausse de 8,4% un an plus tôt.

Cette consolidation revient, notamment, à la performance de 14% enregistrée au T2-2025, après +11,7% au cours du premier trimestre de cette année. Le nombre de nuitées enregistré des non-résidents s’est, pour sa part, renforcé de 16% à fin juin 2025, après +13% un an passé.

Quant à celui des résidents, il s’est apprécié de 5% au terme du premier semestre de 2025, après un recul de 2% une année plus tôt.

S’agissant des recettes voyages, elles se sont renforcées de 16,7% au T2-2025, après une hausse de 2,2% au T1-2025. Ainsi, ces recettes ont avoisiné 54 milliards de dirhams à fin juin dernier, en amélioration de 9,6%.