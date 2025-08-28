Conseil de gouvernement : plusieurs nominations à des fonctions supérieures

Le Conseil de gouvernement a approuvé, jeudi à Rabat, des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Ainsi, au niveau du ministère de la Santé et de la Protection Sociale, M. Brahim Salek a été nommé directeur de l’Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques de Santé de Béni Mellal, indique un communiqué du ministère délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement.

Au ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, MM. Lhoussaine Ait Lhaj et Khalid Gouiza ont été nommés respectivement inspecteurs régionaux de l’urbanisme, de l’architecture et de l’aménagement du territoire national pour les régions Souss-Massa et Dakhla-Oued Eddahab.

S’agissant du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, M. Nabil Hamina a été nommé président de l’Université Ibn Zohr d’Agadir, alors qu’au niveau du ministère de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Mme Insaf Cherrat, a été nommée directrice de la Femme.