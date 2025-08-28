Maroc
Météo Maroc : temps assez chaud ce jeudi 28 août 2025
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 28 août 2025.
– Temps assez chaud sur le Sud-Est et l’extrême Sud du pays.
– Nuages bas denses avec bruine ou formations brumeuses sur les plaines Atlantiques et le Nord-Ouest des provinces du Sud, la matinée et la nuit.
– Ondées et orage sur le Sud de l’Oriental et sur l’extrême Sud.
– Nuages cumuliformes sur les Haut et Moyen Atlas.
– Rafales de vent assez fortes sur les côtes au centre, le littoral méditerranéen, l’Atlas et sur le Sud avec chasse-poussières par endroits.
– Température en baisse sur le Nord du pays.
– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et sur le Détroit, agitée à forte entre Mehdia et Tan-Tan et agitée ailleurs.