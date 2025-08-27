Nouvelle activité sismique enregistrée à Al Haouz

La commune d’Ighil, dans la province d’Al Haouz, a enregistré ce mercredi matin une légère secousse sismique d’une magnitude supérieure à trois degrés sur l’échelle de Richter, ressentie par les habitants de la région ainsi que par certains résidents de Taroudant.

À ce propos, Nasser Jabour, directeur de l’Institut national de géophysique, a indiqué dans une déclaration à Le Site Info que le séisme ayant frappé la province d’Al Haouz ce mercredi matin a atteint une magnitude de 3,3 sur l’échelle de Richter.

Le spécialiste des séismes a ajouté que cette secousse était faible et n’a été ressentie que par une partie de la population des zones avoisinantes.

Cette secousse s’inscrit dans le cadre de l’activité sismique régulière de la région, considérée comme l’une des plus exposées aux tremblements de terre au Maroc.