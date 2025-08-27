Météo Maroc : temps assez chaud ce mercredi 27 août 2025

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 27 août 2025.

– Temps assez chaud sur le Sud-Est et l’extrême Sud du pays.

– Nuages bas denses avec bruine locale sur les côtes entre Tiznit et Boujdour la matinée et la nuit.

– Formations brumeuses sur les plaines Atlantiques la matinée et la nuit.

– Nuages cumuliformes sur les Haut et Moyen Atlas.

– Rafales de vent assez fortes sur les côtes Centre, l’Atlas, le Sud, le Sud-Est et l’Oriental avec chasse-poussières par endroits.

– Températures minimales de l’ordre de 22/26°C sur le Sud-Est et de 17/22°C partout ailleurs.

– Température en légère hausse sur la majeure partie du pays.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, peu agitée entre Tarfaya et Dakhla et agitée à forte ailleurs.