Message royal de condoléances à la famille du journaliste feu Ali Hassan

Par LeSiteinfo avec MAP

le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de feu Mohamed Hassan El Wali.

Dans ce message, le Souverain dit avoir appris avec une grande émotion le décès de l’éminent journaliste feu Mohamed Hassan El Wali, que Dieu l’ait en Sa sainte miséricorde, implorant le Tout-Puissant de l’accueillir en Son vaste paradis.

En cette douloureuse circonstance, SM le Roi exprime aux membres de la famille du défunt et, à travers eux, à sa famille du monde des médias et de la culture, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion, Se remémorant les qualités humaines de feu Mohamed Hassan El Wali, plus connu par son nom de scène « Ali Hassan », qui fut un journaliste de renom et l’un des pionniers du paysage audiovisuel, ainsi que ses hautes compétences professionnelles qui se sont illustrées dans ses oeuvres audiovisuelles et artistiques liées au 7eme art hautement appréciées par les cinéphiles.

Tout en partageant les peines des membres de la famille du défunt en cette douloureuse épreuve, le Souverain implore le Très-Haut de leur accorder patience et réconfort et de rétribuer amplement le regretté pour ses bonnes œuvres au service de la patrie et de l’accueillir en Son vaste paradis parmi les Vertueux.

« Et fais la bonne annonce aux endurants qui disent, quand un malheur les atteint : Certes nous sommes à Allah, et c’est à Lui que nous retournerons. Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur, ainsi que la miséricorde; et ceux-là sont les biens guidés », véridique est la parole de Dieu.