Espagne : la Fondation Hassan II dénonce une vague d’actes hostiles contre la communauté marocaine

En moins d’un mois, plusieurs incidents graves visant la communauté marocaine établie en Espagne ont été signalés : incendie d’une mosquée à Piera, « chasse aux Maures » à Torre-Pacheco, messages de haine sur les réseaux sociaux, suspension du programme d’enseignement de la langue arabe et de la culture d’origine par la communauté autonome de Madrid et certaines municipalités, ainsi que restrictions aux pratiques cultuelles musulmanes à Jumilla.

Face à cette série d’événements, la Fondation Hassan II pour les Marocains Résidant à l’Étranger a exprimé sa « plus grande inquiétude ».

L’institution, chargée de défendre les droits et intérêts des Marocains à l’étranger, rappelle avoir déjà alerté en 2010, lors d’une rencontre académique à Séville, sur la montée du discours xénophobe et islamophobe sur les réseaux sociaux. Si ce discours était alors perçu comme importé, il est désormais, selon la Fondation, « endogène » et traduit une hostilité croissante envers les Marocains et les étrangers.

Tout en soulignant « l’attachement des Espagnols aux valeurs de liberté, d’égalité, de dignité, de respect de l’autre et de convivialité », la Fondation salue la réaction ferme des autorités, des partis politiques, des acteurs de la société civile et de la presse face à ces dérives.

Elle rend également hommage au « courage, à la maturité et au civisme » des Marocains victimes de ces actes, leur assurant « pleine solidarité, soutien et appui » pour la défense de leurs droits