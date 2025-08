Festival des Plages Maroc Télécom: retour sur l’Edition Spéciale Fête du Trône

À l’occasion de la Fête du Trône, les villes de M’diq, Al Hoceima et Tanger ont vibré, les 30 et 31 juillet, au rythme de soirées exceptionnelles, riches en émotion, en couleurs et en musique !

Sur scène, un plateau artistique d’exception : Aminux, Saïda Charaf, Abdelaziz Stati, Mocci, Muslim, Najat Aâtabou et Douzi ont électrisé les foules, battant les records de cette édition (atteignant un pic de 300.000 spectateurs) et rassemblant des milliers de festivaliers venus célébrer cet événement emblématique dans une ambiance festive, populaire et intergénérationnelle.

Ces moments marquent un temps fort du Festival des Plages Maroc Telecom, qui se poursuit jusqu’au 21 août, avec de nombreuses surprises artistiques encore à venir !

Chaque jour, la programmation vous sera communiquée en temps réel pour vous permettre de suivre au plus près les temps forts de cette tournée estivale.

Et dès le 15 août, cap sur Martil, Saïdia et Nador, où de nouvelles scènes s’animeront pour prolonger la fête tout au long de l’été !