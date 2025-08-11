Incendies de forêt au Portugal: le Maroc mobilise deux Canadair

Face à une recrudescence des incendies de forêt, causés par la canicule, le Portugal a fait appel à l’aide internationale.

Après la panne de deux de ses avions Canadair, Lisbonne a activé le mécanisme de coopération bilatérale et sollicité le Maroc. Deux appareils marocains sont ainsi attendus pour renforcer les moyens aériens jusqu’à la fin de la semaine, a annoncé le ministère portugais de l’Intérieur.

Le Portugal avait d’abord demandé un renfort à l’Espagne, mais la situation critique sur le territoire espagnol, en proie à une canicule persistante et de nombreux incendies, a empêché Madrid de répondre favorablement.

Au total, plus de 1.600 pompiers, 528 véhicules et 28 avions sont mobilisés dans plusieurs régions du pays. Le foyer principal se situe à Trancoso, au centre, où environ 700 pompiers et cinq avions luttent contre les flammes.

N.M.