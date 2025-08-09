Maroc
Virus chikungunya: quel risque pour le Maroc ?

Rédaction N9 août 2025 - 10:01
Après la propagation du virus Chikungunya, transmis par les moustiques, dans le sud de la Chine, plusieurs médecins ont tenu à rassurer les Marocains.

Contacté par Le Site info, Moulay Mustapha Naji, directeur du laboratoire de virologie de l’Université Hassan II de Casablanca, a déclaré qu’aucun cas de ce virus n’a été enregistré au Maroc jusqu’à présent, et que la situation ne prête donc pas à inquiétude.

Naji a précisé que le virus touche principalement les régions situées au sud du Sahara, la Chine et certaines zones d’Europe, où les conditions climatiques et environnementales sont propices à la transmission par le moustique tigre, indiquant qu’il s’agit d’un virus relativement ancien.

La même source a ajouté que ce virus ne représente pas un danger pour la santé des citoyens comme l’était le coronavirus, qui affectait le système respiratoire.

À noter que les symptômes de ce virus se manifestent principalement par de la fièvre et des courbatures.

