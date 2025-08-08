Décès de Cheikh Moulay Jamal Eddine El Qadiri Boutchich, figure majeure du soufisme marocain

Le Maroc a perdu, ce vendredi 8 août 2025, l’une de ses figures spirituelles les plus respectées. Cheikh Moulay Jamal Eddine El Qadiri Boutchich, maître de la voie soufie Qadiriyya Boutchichiyya, s’est éteint à l’âge de 83 ans.

Originaire de Madagh, dans la province de Berkane il était le fils du regretté Cheikh Sidi Hamza El Qadiri Boutchich, auquel il succéda en 2017. Cette transmission s’inscrivait dans la continuité d’un testament spirituel rédigé par son père près de trois décennies plus tôt.

Docteur en sciences islamiques, formé à Dar Al-Hadith Al-Hassania de Rabat après un solide parcours académique, Cheikh Jamal Eddine a consacré son existence à la préservation et à l’enseignement de la tradition soufie. Peu enclin à la médiatisation, il préférait se consacrer au travail spirituel et pédagogique, n’apparaissant que lors d’événements religieux majeurs, notamment la célébration du Mawlid. En janvier dernier, lors de la commémoration du huitième anniversaire de la disparition de son père, il avait annoncé le passage du flambeau à son fils, le Dr Moulay Mounir El Qadiri Boutchich.

Ces derniers mois, son état de santé fragile avait suscité un large élan d’attention, jusqu’à mobiliser une intervention royale. Sur instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, il avait bénéficié d’une prise en charge médicale. Nous sommes à dieu et à lui nous retournons.