Latifa Raafat annule ses concerts à Marrakech et Agadir

La chanteuse marocaine Latifa Raafat a annoncé le report de ses concerts prévus à Marrakech et Agadir, invoquant ce qu’elle a qualifié de « non-respect par l’organisateur des clauses du contrat ».

Dans un communiqué explicatif publié en story sur son compte officiel Instagram, l’artiste a écrit :

« Mon cher public, j’étais censée livrer des concerts à Marrakech et à Agadir. Malheureusement, j’ai été contrainte d’annuler ces événements en raison du non-respect par l’organisateur des termes du contrat qui nous liait. »

« Avec mon équipe, nous avons tenté de surmonter plusieurs obstacles professionnels et organisationnels rencontrés, afin de pouvoir vous retrouver, comme toujours, dans les meilleures conditions. Mais la persistance de ces manquements aux accords ne nous a laissé d’autre choix que d’opter pour l’annulation. », souligne Latifa Raafat.

Cette dernière a conclu son message en présentant ses excuses à son public :

« Je suis vraiment désolée pour cette décision, qui n’était absolument pas prévue. Mais je reste convaincue que la dignité de l’artiste et le respect du public passent avant tout. Je remercie du fond du cœur toutes celles et ceux qui attendaient ces rencontres, et je vous promets de vous retrouver très bientôt, dans des conditions dignes pour vous et pour moi. »

Sur le plan artistique, la dernière chanson de Latifa Raafat, intitulée Kharrajni Had Souq, est sortie en octobre dernier sur sa chaîne YouTube. Ce titre a été écrit par le poète Younes Adam, composé par Salah Majahid et arrangé par Hamza El Ghazi. Le clip vidéo, mêlant séquences filmées et artwork, a été réalisé par Abla Mejbar.