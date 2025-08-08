Casablanca: ouverture d’une enquête après le décès de 50 moutons

Des dizaines de moutons sont décédés mercredi dans une ferme agricole située à Dar Bouazza, dans la région de Casablanca.

Selon une source de Le Site info, environ 50 ovins se sont effondrés soudainement au sol, précisant qu’ils auraient ingéré une substance toxique.

L’incident a mobilisé les autorités compétentes. Des éléments de la gendarmerie royale se sont ainsi rendus sur place et ont ouvert une enquête urgente afin de déterminer les circonstances de cet événement. Il est d’ailleurs prévu que des échantillons soient prélevés sur les bêtes afin de déterminer la cause du décès.

