Azilal: les fortes pluies provoquent des inondations

La province d’Azilal a connu, dans la nuit de mercredi, des inondations qui ont frappé plusieurs zones, notamment les régions d’Aït Abbas et d’Aït Bouguemez.

Selon une source de Le Site info, les fortes pluies ont provoqué d’importants dégâts matériels dans la région, suscitant la colère des agriculteurs après avoir constaté l’état de leurs récoltes. Et d’ajouter que les inondations ont également causé de lourds dommages à de nombreuses maisons, envahies par les eaux, et entraîné l’isolement de plusieurs douars.

Rappelons qu’une vague de chaleur et des averses orageuses accompagnées de chutes de grêle et de rafales de vent sous orages, ont été annoncées du jeudi au dimanche dans plusieurs provinces du Royaume.

Ces pluies sont prévues à Azilal, Boulemane, Ouarzazate, Taroudant, Taourirt, Guercif, Taza, Khénifra, Al Haouz, Ifrane et Tinghir, Tiznit, Midelt, Beni Mellal et Tata.

N.M.