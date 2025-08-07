Stationnement à Marrakech : l’anarchie des gardiens de voitures dénoncée (VIDEO)

Mohamed El Harouali, militant des droits humains et coordinateur de l’Observatoire national de lutte contre la corruption et de protection des deniers publics dans la région Marrakech-Safi, a vivement critiqué ce qu’il qualifie de « chaos et d’anarchie » régnant dans le secteur du gardiennage de voitures dans la ville ocre.

Il a appelé les autorités locales à intervenir en urgence pour réguler ce domaine. Dans une déclaration au site Le Site Info, El Harouali a exprimé son indignation face aux pratiques de certains gardiens de voitures informels, déclarant : « Un gars avec un gilet fluorescent t’impose sa présence devant chez toi, sans aucune base légale ni contrôle. Les citoyens sont exposés à des agressions, et cela touche toutes les catégories sociales, même les juges et les avocats. »

Il a insisté sur la nécessité de mettre fin à cette situation illégale, en instaurant une tarification unifiée et en imposant des autorisations légales pour les gardiens de voitures.