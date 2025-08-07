Inondations à Ourika après de fortes pluies orageuses (VIDEO)

La région de Ourika, dans la région de Marrakech, a été frappée par des inondations soudaines dans la soirée du mercredi, semant la panique et la peur parmi les habitants et les visiteurs, après une montée brutale du niveau de l’eau due aux fortes pluies orageuses qui se sont abattues sur la province d’Al Haouz.

Selon des sources locales, les autorités ont déclenché les sirènes d’alerte afin de prévenir les citoyens et les touristes, dans une démarche préventive visant à éviter tout danger, notamment dans les zones situées à proximité de l’Ouad, où les eaux se sont déversées avec une extrême violence et rapidité.

Depuis ces événements, la région est en état d’alerte, mobilisant les autorités locales et les équipes de la protection civile, prêtes à intervenir face à toute évolution pouvant mettre en danger la sécurité des habitants.