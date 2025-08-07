Tourisme : 2,7 millions de visiteurs au Maroc en juillet 2025

La dynamique positive que connaît le secteur touristique au Maroc s’est poursuivie durant le mois de juillet 2025, avec un total de 2,7 millions de touristes enregistrés, soit une hausse de 6 % par rapport à juillet 2024.

Cette croissance a concerné à la fois les touristes étrangers et les Marocains résidant à l’étranger, confirmant l’attrait constant du Maroc auprès de ces deux catégories de visiteurs.

Le nombre de touristes étrangers a atteint 875 000, enregistrant une hausse de 2 % par rapport à juillet 2024. Quant aux Marocains résidant à l’étranger, ils étaient 1,8 million à visiter le pays durant le même mois, ce qui représente une augmentation de 7 %.

Ces chiffres confirment la dynamique soutenue du secteur, avec un total cumulé de 11,6 millions de touristes à fin juillet 2025, soit une progression de 16 % par rapport à la même période de 2024. Parmi eux, 52 % sont des Marocains résidant à l’étranger.

Dans ce contexte, Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, a déclaré : « Le Maroc est une destination d’exploration, mais aussi une destination chère au cœur de millions de touristes à travers le monde. Cette dynamique positive se poursuit grâce au soutien du tourisme intérieur, de la diaspora marocaine et des visiteurs étrangers. »

Cette progression s’inscrit dans un contexte marqué par une écoute constante des attentes des touristes et par un engagement soutenu en faveur de l’amélioration de l’expérience de voyage, en ligne avec les priorités de la feuille de route touristique 2023-2026.