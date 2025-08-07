Alerte sur les produits sexuels vendus en ligne : un risque pour la santé, selon l’Observatoire du consommateur (VIDEO)

Hassan Aït Ali, président de l’Observatoire marocain de la protection du consommateur, a tiré la sonnette d’alarme face à la croissance inquiétante du phénomène de promotion anarchique et organisée de produits prétendant traiter la dysfonction érectile et les troubles de la prostate, notamment sur les réseaux sociaux tels que Facebook, TikTok et Instagram.

Dans une déclaration à Le Site Info, le président de l’Observatoire a précisé que les promoteurs de ces produits à caractère sexuel se présentent souvent sous l’apparence de Sahraouis ou d’hommes barbus, exploitant le manque de connaissances de nombreuses personnes désireuses d’améliorer leur vie sexuelle.

Il a ajouté que ces vendeurs se cachent derrière des coopératives ou des herboristeries, tout en rappelant que la loi n°17.04 relative au Code des médicaments et de la pharmacie est très claire en ce qui concerne la production et la distribution des médicaments et produits pharmaceutiques, exigeant une autorisation préalable du ministère de la Santé et de la Protection sociale.

Le même intervenant a menacé d’engager des poursuites judiciaires contre plusieurs herboristeries et coopératives qui commercialisent des produits prétendant traiter la dysfonction érectile et les troubles de la prostate. Il a mis en garde contre les dangers de ces produits, soulignant qu’ils peuvent entraîner l’infertilité ou l’impuissance sexuelle.