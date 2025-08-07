Agadir: les paraboles et les climatiseurs bientôt interdits sur les façades

Lors de sa session extraordinaire de juillet 2025, le Conseil communal d’Agadir a adopté plusieurs amendements à trois arrêtés municipaux permanents, avec pour objectif de renforcer l’uniformité esthétique du paysage urbain. Ces mesures concernent notamment la peinture des façades, l’interdiction d’éléments techniques visibles tels que les climatiseurs, antennes paraboliques, cheminées ou conduits de ventilation.

Un enjeu d’image à l’approche d’événements majeurs

À l’approche d’événements internationaux comme la Coupe d’Afrique des Nations 2025 (CAN) et la Coupe du monde 2030, les autorités locales souhaitent soigner l’image d’Agadir. L’un des leviers retenus est l’amélioration de l’apparence des bâtiments en imposant des normes précises d’harmonisation.

La peinture des façades, les équipements techniques apparents et la pollution visuelle constituent autant de défis à relever dans un contexte urbain déjà complexe. Les modifications adoptées ne sont pas de simples ajustements réglementaires : elles s’inscrivent dans une stratégie globale de revalorisation esthétique et urbaine de la ville.

Des mesures accompagnées de sanctions

Les nouveaux amendements sont assortis de sanctions financières pour les contrevenants. Leur application risque toutefois d’être délicate, en raison des contraintes techniques, des coûts de mise en conformité et de la diversité des situations selon les quartiers.

Cette réforme vise à corriger des dysfonctionnements accumulés au fil des années, en raison notamment de l’absence de cahiers des charges urbanistiques clairs, de contrôles insuffisants, et d’un développement parfois désordonné.

Trois arrêtés concernés par les réformes

Arrêté n° 381 (12 février 2007) : il impose une uniformisation des couleurs des façades des bâtiments résidentiels, administratifs, commerciaux et de services dans le périmètre urbain d’Agadir. Objectif : éviter les dissonances chromatiques qui nuisent à l’image globale de la ville.

Arrêté n° 373 (2 décembre 2005) : il interdit l’installation de climatiseurs, antennes paraboliques et ventilateurs sur les façades, en particulier le long des grandes artères. Ces équipements devront être déplacés vers les toits ou l’arrière des bâtiments, ou masqués par des solutions intégrées. Leur déplacement pourrait nécessiter un permis spécifique et engendrer des frais supplémentaires.

Arrêté n° 397 (20 janvier 2010) : il proscrit l’installation de cheminées et conduits de ventilation visibles sur les façades. Cette mesure concerne principalement les établissements commerciaux et de restauration (cafés, restaurants, snacks…), afin de préserver la cohérence architecturale.

Vers une nouvelle identité visuelle pour Agadir

Cette nouvelle réglementation marque une volonté claire des autorités de transformer l’image d’Agadir, en lui conférant une esthétique plus cohérente et contemporaine. Si ces mesures sont bien appliquées, elles pourraient repositionner la ville comme un modèle d’urbanisme soigné et attractif à l’échelle nationale et internationale.

Yassine Saber