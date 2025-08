Rabat se dote d’un nouveau parking souterrain

Par LeSiteinfo avec MAP

Rabat Région Mobilité (RRM) a annoncé la mise en service d’un nouveau parking souterrain au cœur du quartier Océan à Rabat, un nouvel équipement destiné à répondre à la forte demande en stationnement dans cette zone à circulation dense.

Doté d’une capacité de 87 places et implanté dans la rue Bruxelles dans un secteur central et animé, à proximité de Bab El Had, ce nouvel ouvrage a été conçu selon les meilleurs standards internationaux et dispose d’équipements et de technologies de pointe permettant de proposer un service de qualité, sécurisé et respectueux de l’environnement, indique un communiqué du RRM.

Ce nouveau parking s’inscrit dans la stratégie de mobilité durable portée par Rabat Région Mobilité, visant à contribuer à contenir les nuisances et les préjudices liés au trafic automobile, à réduire l’occupation de l’espace urbain en surface et à valoriser les espaces piétons.

Accessible 24H sur 24 et 7 jours/7, cet ouvrage vient renforcer l’offre de stationnement structuré déjà opérée par RRM, aux côtés des parkings de Bab Chellah, Place de Russie, Bab El Had, Place du Théâtre Mohammed V à Rabat, et Bab Fès à Salé, conclut le communiqué.